"Grande Fratello", il meglio dell'ottava puntata

L'eliminazione di Michael Castorino e il chiarimento tra Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo hanno tenuto banco nell'ottava puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata non sono mancate le sorprese: l'ex volto di "Non è la Rai", Ilaria Galassi, ha incontrato la signora Ausilia, a cui ha fatto da badante negli ultimi anni. Shaila Gatta, invece, ha avuto un ripensamento su Javier: la ragazza crede con lui possa nascere qualcosa in più di un'amicizia. Infine, al televoto vanno quattro concorrenti: Yulia, Lorenzo, Amanda e Shaila.