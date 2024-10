"Grande Fratello", Eleonora Cecere lascia dopo l'appello del marito: "Le bambine hanno bisogno di me"

Al "Grande Fratello" arriva un importante colpo di scena che riguarda Eleonora Cecere, costretta ad abbandonare il reality dopo aver riabbracciato il marito Luigi. "Mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno. Ci ho pensato tanto e ho perso tante notti a riflettere tra le tante altre che ho perso per stare accanto alle bambine - spiega Luigi dopo aver raggiunto la moglie nel cortiletto della Casa - Però, la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te".

"Le mie bambine sono le mie bambine, non posso non andare da loro come non posso non andare da mio marito", è la risposta in lacrime di Eleonora Cecere, che si separa così dalle concorrenti di Non è la Rai Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le quali continueranno a gareggiare come coppia.