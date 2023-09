Usa, Biden a picco nei sondaggi: Trump lo stacca

di Isabella Josca

Il presidente perde terreno, scivola su temi scottanti come economia e immigrazione, rimane al centro di dubbi sempre più crescenti - anche in campo democratico - sulle sue capacità per l'età avanzata, e affronta ormai un certo malcontento di un numero sempre più alto di repubblicani e cittadini comuni contrari agli aiuti senza fine all'Ucraina