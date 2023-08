Ucraina, il ministro della Difesa cinese in Russia e Bielorussia

di Alfredo Macchi

Il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, incontrerà i suoi omologhi in Russia e in Bielorussia, secondo quanto annunciato da Pechino. Pechino, che ha sostenuto nei giorni scorsi in Arabia Saudita il piano di pace proposto da Kiev, sembra voler rassicurare Putin e dissipare i segni di una crisi nei rapporti. In Ucraina, intanto, missili e droni continuano a colpire le città: Odessa e Kharkiv le ultime nel mirino.