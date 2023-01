Ucraina, ex speechwriter di Putin: "Golpe militare possibile"

di Luca Pesante

"Le condizioni - spiega - sono mature per un colpo di stato forse già nei prossimi 12 mesi". Putin, in particolare, secondo Gallyamov potrebbe addirittura sospendere le elezioni presidenziali del 2024, introducendo la legge marziale, proprio per blindarsi nel palazzo. La previsione del politologo dissidente, da tempo in esilio in Israele, cozza contro alcuni dati che darebbero il consenso per Putin stabile anche dopo la contestata proclamazione della mobilitazione parziale.