Ucraina, Crosetto incontra militari italiani in Polonia

di Beatrice Bortolin

Quello che non si può raggiungere in modo militare - adesso intanto si è raggiunta la conservazione dell'Ucraina che poteva essere spazzata via e il consolidamento di un confine che ha bloccato l'attacco russo - si può ottenere aprendo un fronte diplomatico e politico per cercare di ottenere lo stesso risultato attraverso dei tavoli di pace. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Malbork in Polonia, dove ha visitato il contingente italiano.