di Alessandro Tallarida

"In molti stanno tifando a favore di un rialzo dello spread - scrive il titolare della Difesa, Guido Crosetto, sui social - per poter mettere in discussione il governo e stravolgere, nuovamente, la volontà popolare". Chiude la porta ad ogni ipotesi del genere Matteo Salvini: "Non c'è nessuna alternativa al governo attuale - dice - andiamo avanti per cinque anni superando ogni tipo di difficoltà". "Un esecutivo tecnico - spiega Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati - sarebbe un'altra grande sconfitta della politica e un danno per la credibilità del Paese". Un coro di no, insomma, al quale si aggiunge a sinistra anche lo scetticismo di Angelo Bonelli, dei Verdi, che parla di una campagna di distrazione di massa per distogliere gli italiani dai veri problemi del Paese e del governatore dell'Emilia Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini: "Sento parlare di governo tecnico. Io penso che la prossima volta al governo dobbiamo tornare se vinciamo le elezioni".