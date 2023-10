di Isabella Josca

La presidente della Commissione Ue von der Leyen - in visita a Tel Aviv insieme alla presidente dell'Europarlamento Metsola - dice che "questo è l'attacco più atroce contro gli ebrei dai tempi dell'Olocausto" prima di mettersi al riparo in un rifugio durante l'allarme anti-aereo. Il segretario di Stato Usa Blinken è ad Amman per vedere il presidente dell'Anp, Abu Mazen, e ha incontrato il re Abdallah II, che chiede "corridoi umanitari per Gaza".