"L'Europa deve fare di più nella difesa, per fare di più all'interno della Nato", ha spiegato Tajani, "per sostenere di più gli Stati Uniti, che hanno diritto di non essere soli in azioni a tutela della democrazia e della libertà".

Il ministro degli Esteri ha risposto alle domande sui migranti, sul patto di Stabilità e la crescita economica. Sulla guerra in Ucraina, Tajani ha detto che "l'Italia è stata una delle grandi protagoniste. Gli italiani non aiutano l'Ucraina solo dal punto di vista militare, ma anche della ricostruzione". Ha aggiunto: "Proprio in questi giorni sarà a Odessa una delegazione italiana che comincerà a studiare come ricostruire la cattedrale di Odessa distrutta dai bombardamenti russi. La cattedrale di Odessa è patrimonio Unesco e noi vogliamo che questo patrimonio religioso, culturale e artistico possa essere restaurato grazie all'opera dell'Italia".



Il ministro Tajani ha poi spiegato che si recherà in Cina per "rinsaldare i rapporti tra i nostri Paesi anche dal punto di vista economico, nel senso che dovranno essere più presenti i nostri imprenditori. Anche dal punto di vista turistico si può fare sempre di più". Ha aggiunto: "Chiederò alla Cina, vista l'influenza che ha con Mosca, di dare una spinta affinché Putin faccia un passo indietro in Ucraina. Mi auguro che il presidente cinese decida di dire una parola positiva a favore della pace durante l'incontro che avrà con il presidente russo".