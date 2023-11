Superbonus 110% e plusvalenze: a rischio una casa su cinque

di Giuliana Grimaldi

Il disegno di legge di Bilancio prevede infatti di tassare al 26% le plusvalenze realizzate vendendo dal 1° gennaio 2024 gli immobili riqualificati con il Superbonus per i quali i lavori sono stati ultimati da non più di 10 anni al momento della cessione. Per chi ha ristrutturato l'abitazione principale e le case ereditate la tassazione però non scatterà. Si tratta della stragrande maggioranza dei casi, quasi l'82% degli immobili per i quali il Superbonus è stato ceduto o scontato in fattura. Alla fine la nuova imposta riguarderà al massimo una casa su cinque tra quelle rifatte.