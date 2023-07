Sugli interventi necessari allo sviluppo delle imprese dice: "Mi ha fatto piacere sentir dire alla premier Giorgia Meloni che le imprese sono la forza del paese. Col decreto 1 maggio è stato fatto un passo in avanti ma non è ancora sufficiente. L'intervento sul fisco è un passo nella direzione giusta speriamo si possa andare verso l'abolizione dell'Irap che ha dei principi e dei concetti che la rendono iniqua per chi vuole svilupparsi".

Infine, Alessandro Spada parla di una questione particolarmente dibattuta nell'ultimo periodo, quella del salario minimo che, afferma "È un tema importantissimo soprattutto in questo periodo di forte inflazione che ha eroso il potere d'acquisto. Per noi è una questione prioritaria e crediamo che la strada maestra sia quella della contrattazione con tutte le parti sociali. L'Italia ha il sistema migliore in Europa e il più alto tasso di contratti siglati attraverso la contrattazione. Sicuramente la strada è questa e non quella per legge che creerebbe due sistemi paralleli alimentando la confusione. Non solo. Potrebbe portare anche a delle penalizzazioni per alcuni salari che di fatto nella contrattazione sono più alti ma che vorrebbe adeguarsi al livello minimo. Perciò, giusto mettere al centro dell'agenda il tema dei salari ma usando lo strumento della contrattazione"