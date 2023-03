di Simone Cerrano

Nelle prossime settimane, non sono attesi significativi miglioramenti. Anzi, considerando le previsioni e le relative quantità di precipitazioni, il quadro della situazione generale rischia di peggiorare ulteriormente. Altri 141 comuni piemontesi si trovano al livello 2 di allerta con criticità limitate alle reti idriche delle frazioni per abbassamento della portata d'acqua disponibile e delle sorgenti. 388 comuni sono al livello 3, che si traduce in attenzione elevata con possibili criticità a breve. Del resto il Piemonte rappresenta il caso più emblematico della grave siccità che ormai dallo scorso anno investe il nostro paese. In alcune zone della regione le piogge hanno infatti registrato punte dell'85% in meno rispetto alla media del periodo.

Lo stress idrico, peggiorato nelle ultime settimane, riguarda tutta la pianura Padana, dove il bacino del Po risente del deficit idrico del 2022. Il cuneo salino, l'acqua del mare che risale nel letto del fiume, è salito a 19 chilometri. Anche i grandi laghi sono in grossa difficoltà. Il lago Maggiore è pieno solo al 41,5%, il Garda appena al 25%.