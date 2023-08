Scala dei Turchi ceduta a Realmonte, il sindaco a Tgcom24: "Traguardo storico"

"Il trasferimento è a titolo gratuito al Comune di Realmonte e di conseguenza all'intera collettività - aggiunge Lattuca -. A settembre si metterà fine a questa vicenda. Da lì in poi ci sarà un inizio di tutela, gestione e messa in sicurezza di un sito meraviglioso, unico, candidato a diventare bene Unesco".

Per quanto riguarda la messa in sicurezza della Scala dei Turchi, "sono già stati fatti dei primi interventi qualche anno fa - spiega ancora Lattuca -. Abbiamo nominato due professori universitari, i quali hanno già fatto uno studio e proposto soluzioni per la riapertura del sito e la restituzione dello stesso alla comunità".