Sansonetti al Tg4: "Giorgia Meloni doveva reagire alle parole di Zelensky contro Berlusconi"

"L'attacco a Berlusconi è stato molto grave, così non si può mandare avanti nessun processo di pace", aggiunge Sansonetti. "Già quando contro Berlusconi era intervenuto in precedenza il portavoce di Zelensky, Giorgia Meloni doveva far convocare l'ambasciatore ucraino, ma poi davanti a Zelensky stesso doveva dire: 'Ora stai calmo'".

"Non era mai successo - conclude Sansonetti - che l'Italia non reagisse a un tale attacco alla maggioranza di governo. Io sono d'accordo con Berlusconi: serve un piano Marshall per la ricostruzione e si smetta di inviare armi a Kiev".