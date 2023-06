Salvini: "Soldi russi? Era una bufala, ora spero intervenga la magistratura"

di Enrico Laurelli

"Io porto in giro per il mondo il mio Paese, le idee, le richieste, le necessità degli imprenditori, dei lavoratori italiani. E lo faccio perché è la mia missione, la mia passione, il mio lavoro. Spiace che per anni un mix di magistratura, politica e giornalismo di sinistra abbia infangato non Matteo Salvini e la Lega, ma tutta Italia, sul nulla", aggiunge il vicepremier.

"Decine e decine di articoli di giornali, servizi televisivi, anche sulla televisione pubblica, che, chiedendo i soldi agli italiani, si permette di attaccare, di fare da megafono senza nessuna prova. E non è la prima volta che la Lega viene infangata e poi dopo qualche anno: 'Scusate, non c'era nulla, archiviato'. Però chi rimborsa gli italiani, me e la Lega di questi anni di fango?", continua Salvini.

"Spero che qualche giudice apra un occhio e un'inchiesta e spero che giornalisti e politici che pare siano stati complici di questa enorme messinscena paghino per l’errore commesso", conclude il ministro dei Trasporti.