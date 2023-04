Rottamazione quater entro il 30/4: come fare domanda

di Guido Caianiello

Chi aderisce alla rottamazione dovrà versare solo l'importo dovuto comprensivo delle spese per la procedura e la notifica. Con il vantaggio di non dover corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Lo stesso vale per le multe stradali o altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica