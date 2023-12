di Paolo Saraca Volpini

Nessuna sorpresa per i conoscitori di royal family, perché Sua Maestà coltiva (da sempre) un forte interesse per la medicina non-trazionale. Intanto, gli ambientalisti si congratulano col Re per un'altra iniziativa, questa volta in tema natalizio: Re Carlo e Camilla hanno, infatti, deciso di ri-utilizzare le foto dell'incoronazione (di maggio) per i biglietti d'auguri della casa reale. Un'immagine, questa, molto tradizionale della corona, ben diversa da quella delle Christmas cards di William & Kate: gli eredi al trono dei Windsor, coi 3 figli, in maniche di camicia.