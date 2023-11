Quattro miliardi di fondi Ue sono a rischio restituzione

di Guido Caianiello

Secondo uno studio della Uil sui dati della Ragioneria generale dello stato emergerebbe che non sarebbe stata spesa né certificata, e quindi neanche impegnata, una parte delle somme ricevute da Bruxelles negli ultimi anni. Si tratta di risorse del Fondo sociale europeo destinato a migliorare l’occupazione, la formazione e l'istruzione e di quello per lo sviluppo regionale diretto a finanziare gli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese e per la transizione digitale e verde