Pichetto a Tgcom24: "La Piattaforma per un nucleare sostenibile è un grande impegno del nostro Paese"

-Con Enea siamo impegnati nella sperimentazione con la Francia, con produzione anche a livello nazionale di componenti e con Eni nel rapporto con gli Stati Uniti. Tutto questo significa guardare alla fusione che ci sarà fra qualche decennio ma anche essere attenti al nucleare di nuova generazione, la cosiddetta fissione nucleare di quarta generazione che potrà portare, secondo gli analisti, ai cosiddetti Small reactors nel giro di 7 -10 anni".

Parlare di nucleare di prima o seconda generazione e poi di nuovo nucleare è come passare dalla bicicletta alla Ferrari. Servono sempre a muoversi ma in un modo molto diverso. Questo richiede certezze nella sicurezza. Abbiamo una conoscenza e un livello di professionalità da parte delle università e delle imprese che è rimasta molto alta e che potremo sicuramente vedere in prima fila".