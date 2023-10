Pensioni, più difficile lasciare a 64 anni: tutti i cambiamenti

di Caterina Ruggeri

Premiato chi rimane al posto di lavoro ritardando l'uscita. Per chi sceglie questa soluzione, premio sotto forma di trasformazione di contributi in stipendio. Un incremento della busta paga di circa il 10 per cento, pari ai contributi a carico del lavoratore che non saranno più versati all'Inps.

La bozza della legge di bilancio cambia le regole del contributivo, con la riduzione della soglia di importo per accedere alla pensione di vecchiaia. Dal prossimo anno pensione a 67 anni solo avendo maturato un assegno equivalente almeno a quello sociale nel 2023