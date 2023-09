di Fabio Marchese Ragona

"Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per far divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza: con una responsabilità europea". Papa Francesco è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron all'arrivo al Palais du Pharo.