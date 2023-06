Padre Georg Gaenswein torna in Germania

di Fabio Marchese Ragona

"Il 28 febbraio 2023 monsignor Georg Gaenswein ha concluso l'incarico di Prefetto della Casa Pontificia. Il Santo Padre ha disposto che dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua diocesi di origine" a Friburgo, in Germania. Una notizia di cui padre Georg era già a conoscenza fin dal 19 maggio 2023, comunicata da Papa Francesco in persona durante l'ultima delle 3 udienze in seguito alla morte di Ratzinger. Il motivo ufficiale dell'allontanamento è una consuetudine: tutti i segretari papali hanno lasciato il Vaticano al termine del loro servizio. Un peso importante però, l'hanno avuto le tensioni tra Papa Francesco e Padre Georg, in seguito alla pubblicazione del libro di quest'ultimo dal titolo “Nient’altro che la verità - La mia vita al fianco di Benedetto XVI". Dato alle stampe proprio nei giorni dei funerali di Ratzinger, il libro conteneva diverse critiche sull'operato dell'attuale pontefice.