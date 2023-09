di Isabella Josca

Una ferma condanna dell'invasione russa è arrivata subito dal segretario generale Guterres nel suo discorso d'apertura, poi le parole di Joe Biden: "Gli Stati Uniti cercano un mondo più sicuro, prospero ed equo per tutti, non permettiamo che l'Ucraina venga brutalizzata e spartita, continueremo insieme agli alleati a stare al fianco di Kiev". E per la prima volta in persona dall'inizio della guerra, il leader ucraino Zelensky protagonista all'Onu.