Napoli, 41enne stuprata dal branco

di Luigi Sironi

E' la terribile sequenza dell'ultima violenza sessuale avvenuta in pieno giorno lo scorso fine settimana per le strade di Napoli e a denunciarla alla polizia è stata una 41enne colombiana che lì vive e lavora. La donna ha parlato di quattro stranieri che tra loro parlavano in arabo, ha detto di essere stata presa mentre era alla fermata dell'autobus in piazza ferrovia alle spalle della stazione centrale. La Procura ha subito aperto un'inchiesta e le indagini partono proprio dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.