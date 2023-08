Morte Prigozhin, Wagner: "Non fate stupidaggini"

di Alfredo Macchi

Appena diffusa la notizia della morte del fondatore sui social vicini alla milizia sono fioccate promesse di vendetta. Con il passare delle ore sul canale Telegam ufficiale è comparso un messaggio più prudente: "Fratelli! Al momento stiamo aspettando informazioni dai nostri comandanti. Non c’è' bisogno di trarre conclusioni affrettate! Ora siamo tutti in preda alle emozioni, ma dobbiamo controllarci. Non fate stupidaggini".