di Adele Maria Costantini

Tra i due negli ultimi anni i rapporti sono stati molto difficili. Il figlio dell'attrice ha accusato Andrea Piazzolla, il factotum dell'attrice, di aver sottratto alla madre 3 milioni di euro. Il processo è ancora in corso. Per Skofic la madre è stata raggirata, ma la Lollo, Bersagliera al cinema e nella vita fino all'ultimo, ha sempre difeso Piazzolla. E quest'ultimo cosa dice? Stando alle sue ultime dichiarazioni combatterà per esaudire quelle che - a detta sua - erano le volontà dell'attrice: dare tutto in beneficenza ai bambini africani. Il giallo forse si scioglierà con l'apertura del suo testamento.