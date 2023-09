di Laura Cannavò

Le accuse ripetute più volte in questi giorni, l'ultima ieri da Lampedusa, tanto da far sospettare che sia la nuova linea in vista delle elezioni europee: marcare la differenza dal pd e recuperare punti nei sondaggi. Accusa il Pd di essere per l'accoglienza indiscriminata di tutti i migranti, di appoggiare lo ius soli, al posto dello ius scholae. Entrambe le affermazioni recuperano uno spazio alternativo al governo e al pd, la cosiddetta terza via.