Migranti, Tajani respinge i muri: "Accordi con i Paesi di partenza"

di Ida Molaro

"Non sono e non saranno i muri a contenere la spinta migratoria verso l'Europa. Servono, piuttosto, accordi con i Paesi di partenza, come pure rimuovere le cause che spingono le persone a fuggire" dice ancora Tajani che si dice preoccupato per le attività del gruppo Wagner - mercenari a servizio di Putin - in nord Africa