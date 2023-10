Migranti, Prisco: "Possibile aumento partenze con ulteriore fronte di conflitto in Medioriente"

"Purtroppo, siamo di fronte a un altro caso sconvolgente di un’aggressione brutale ai danni dello Stato di Israele. È evidente che c’è attenzione per i concittadini italiani presenti in quello Stato così come nei confronti di luoghi che potrebbero essere obiettivi sensibili, rispetto ai quali c’è proprio un innalzamento dell'attenzione", ha aggiunto.

"Inoltre, l’attenzione dell’Italia è alta nei confronti di eventuali atti emulativi e dello scenario internazionale. Siamo in un’epoca in cui si stanno verificando dei fatti che ci sembrano alle volte all’infuori della realtà, della possibilità, dell’umana comprensione, ma che purtroppo ancora una volta ci troviamo a registrare", ha concluso.