di Cristiano Puccetti

Un'azione che sarebbe stata ordita dal suo ex compagno Emiliano Laurini, oggi imputato assieme ad altre due persone davanti al gup nel procedimento che lo vede indagato per lesioni, deformazione permanente, rapina aggravata. Il collegio difensivo di Laurini ha chiesto per lui il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica per capire se è capace di intendere e di volere.