Manovra 2024, dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione del canone Rai

di Diletta Petronio

Confermata la carta "dedicata a te", 380 euro una tantum per i redditi bassi per l'acquisto di beni di prima necessità. Rinnovatii contratti della Pubblica amministrazione. I comuni potranno aumentare la tassa di soggiorno fino a 2 euro. Ed è previsto un fondo da 50 milioni per le amministrazioni in deficit che presentano un piano di rientro. Il congedo parentale per i figli al di sotto dei 6 anni aumenta di due mesi. L'iva passa dal 5 al 10% sui pannolini, latte in polvere e assorbenti. Minimum tax al 15% per le multinazionali che fatturano oltre 750 milioni l'anno. Bonus asilo da 2100 euro per il secondo figlio nato nel 2024. detassati i benefit per i lavoratori fino a 1000 euro e a 2000 euro se hanno figli a carico. Stanziate le risorse iniziali per il ponte sullo Stretto di Messina.