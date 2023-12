Manovra allo sprint finale

di Paolo Scarlata

Il quadro della legge di bilancio non cambia: concentra le risorse sulla riduzione della pressione fiscale per i redditi più bassi, incide sulle locazioni brevi, sui mutui agevolati, conferma la quota 103 e l'opzione donna sul fronte pensioni, ma soprattutto viene condizionata da un deficit su cui pesa il costosissimo Superbonus.



Le spiegazioni e il richiamo del ministro dell'Economia Giorgetti in commissione Bilancio spingono a essere realisti. La zavorra dell'enorme debito pubblico costa, per via dell’aumento dei tassi di interesse, molto più che in passato. Quanto 3 manovre, ma a beneficiarne sono solo i creditori