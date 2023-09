Lo sport entra in Costituzione

di Paolo Antonio Scarlata

"Considero lo sport una difesa immunitaria sociale, mi auguro che questa definizione aiuti tutti a comprenderne l’importanza” ha detto il ministro dello Sport Abodi alla Camera dove, all’unanimità, è arrivato il 4° voto, due li aveva già espressi il Senato, per approvare in via definitiva la modifica della suprema carta.