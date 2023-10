di Leonardo Panetta

Nel quartiere in molti conoscevano Abdesalem. Ayu, giovane studente, racconta di averlo visto proprio questa mattina mentre si confondeva in mezzo al via vai di lavoratori e ragazzi che a quell'ora salivano sugli autobus, per poi nascondersi nel bar con quel borsone dove la polizia ha trovato le armi dell'attentato