Israele, le ultime stime: 1200 morti e oltre 2500 feriti

di Luca Pesante

Centinaia gli obiettivi di Hamas colpiti e neutralizzati. Altissimo il prezzo per la popolazione civile, e non solo. Nove membri dello staff Onu sono rimasti uccisi nei raid su Gaza. Lo fa sapere la stessa agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi che racconta di personale colpito direttamente nelle proprie case