Israele, le falle nella sicurezza

di Rossella Ivone

I soldati palestinesi hanno studiato a lungo tutti i movimenti dei nemici: i turni delle guardie, le loro abitudini, gli eventuali errori. E così sono penetrati nei territori avversari, a bordo di jeep e moto. Un assalto pianificato da tempo, dietro cui ora tutti vedono la mano di molteplici attori, che hanno supportato Hamas sia fornendo armi che strumenti di spionaggio. Forse anche strumenti di disturbo elettromagnetico, capaci di stordire e raggirare la tecnologia avversaria.

Impossibile per gli israeliani intercettare lo tsunami di razzi, droni, quad fuorsistrada che - all'unisono- si sono abbattuti sul Paese. "La nostra intelligence ha fallito", ha dovuto ammettere l'ambasciatore di Gerusalemme a Parigi. Nessuno è riuscito a cogliere le avvisaglie di questa guerra: non il Mossad, l'agenzia di intelligence tra le più celebrate al mondo, né l'unità 8200, la sua cellula ipertecnologica. Cosa sia successo e soprattutto perché sarà oggetto di una lunga analisi in Israele, ma molti già puntano il dito contro la politica così distratta dai conflitti interni da perdere di vista Hamas, le sue trame, quei suoi pericolosi silenzi.