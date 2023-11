di Isabella Josca

Secondo quanto stabilito nell'accordo, Hamas rilascerebbe in totale 30 minori, 8 madri e 12 donne in cambio di 150 palestinesi. La Difesa israeliana fa sapere che quella dei prossimi giorni "sarà una breve tregua", poi la guerra riprenderà e si prevedono "altri due mesi di guerra". Intanto il gruppo terroristico fa sapere che, dopo l'arresto del direttore dell'ospedale al-Shifa, è stata sospesa l'evacuazione dell'edificio. Si apprende che decine di vittime, tra cui bambini, sono state sepolte in una fossa comune nel sud della Striscia