Israele, il generale Usa Mark Schwartz a Tgcom24: "Hamas gioca in casa, mesi difficili"

di Maria Luisa Rossi Hawkins

"La difficoltà di questa missione, - aggiunge il generale Mark Schwartz a Tgcom24, - è che gli ostaggi sono tenuti con due milioni e mezzo di civili, per la maggior parte nei tunnel, mentre in superficie c'è una guerra in corso".

"I raid israeliani e la crisi umanitaria - aggiunge - rendono minima la possibilità di poter contare sulla cooperazione della popolazione, soprattutto per quanto riguarda la localizzazione degli ostaggi. Né mi stupirebbe se accadesse un nuovo attacco in stile 7 ottobre, perché i terroristi non manca mai il tempo".

"Negli Usa e in Europa, invece, abbiamo sempre fretta di dimenticare. Al Qaeda, Al-Shabaab e Hamas inventano sempre nuovi modi per raggiungere i loro obiettivi e imparano gli uni dagli altri, - continua Schwartz a Tgcom24. - E questa guerra durerà ancora diverse settimane, almeno per le operazioni a Gaza. Hamas gioca in casa e può scegliere quando entrare in conflitto con le forze israeliane. Saranno settimane durissime: per sradicare completamente Hamas e riportare a casa gli ostaggi ci vorrà tempo. Credo che la guerra durerà diversi mesi, ne è già passato uno".

"Penso che gli ostaggi siano ancora vivi, non sarebbe nell'interesse di Hamas far loro del male, perderebbe tutto il suo potere negoziale", conclude Schwartz a Tgcom24.