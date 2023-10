Sul discorso tenuto ieri da Netanyahu, Pazner ha detto: "Questo conflitto dura da quasi tre settimane e fino ad adesso non avevamo sentito da parte di Netanyahu prendersi alcuna responsabilità. Ieri, invece, ha detto che dopo la guerra sarà interrogato - come tutti - sul suo ruolo prima del conflitto. Credo che questo sia importante per l'opinione pubblica israeliana. Inoltre, è stato importante che Netanyahu abbia detto che l’incursione terrestre ci sarà perché la popolazione israeliana è impaziente dopo tutte le sofferenze, gli orrori, le torture, i morti e vuole farla finita una volta per tutte con Hamas".

Paznar ha poi commentato l'affermazione di Erdogan su Hamas ("Non è un'organizzazione terroristica"), dicendo: "Non siamo sorpresi, è un nemico dello Stato d’Israele, sostiene Hamas. C’è una presenza di Hamas in Turchia. Alcuni dei leader sono lì. Non siamo preoccupati perché sappiamo che i Paesi democratici sostengono Israele perché noi lottiamo contro il terrorismo".