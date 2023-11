Imprese, stretta del credito: colpite le realtà più piccole

di Giuliana Grimaldi

Come denuncia l'Ufficio Studi della CGIA, a essere più colpite dalla stretta del credito sono le realtà più piccole, quelle con meno di 20 addetti, e che rappresentano la quasi totalità del tessuto produttivo italiano, il 98% di tutte le imprese, e che hanno prestiti in corso per 111 miliardi. Per loro la contrazione è stata di quasi 11 miliardi, -8,7%, ben più pesante del -7,5% subito dalle aziende più grandi