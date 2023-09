"Si potrebbero creare dei centri, con fondi europei, dove possano imparare la lingua ed essere avviati in percorsi lavorativi. Già si è fatto in Italia in presenza di situazione problematiche", aggiunge Impagliazzo, che chiama in causa l'Europa. "L'accoglienza diffusa è la strada giusta, anche non sottovalutando le aeree interne del nostro paese, in Calabria, nella catena appenninica, dove si soffre di spopolamento. Ci sono i fondi Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione, ndr). Se l'Italia riuscisse a far leva sull'Europa per ottenere questi finanziamenti

ci sarebbe respiro".

Infine uno sguardo alla migrazione in Europa: "Dobbiamo allearci con i paesi volenterosi - dice ancora Impagliazzo - invece ci sono almeno 10 paesi europei molto egoisti che si rifiutano di accogliere i migranti. Su loro serve un serio pressing, mentre con i paesi volenterosi servirebbe un'alleanza".