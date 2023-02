Regione Lazio, Rocca a Tgcom24: "Non avrò pace finché non ridarò dignità alla Sanità"

"Partiamo dalla sanità: sarà il tema su cui da subito mi metterò al lavoro. Il prima possibile voglio che torni dignità all'interno dei pronto soccorso della regione Lazio. Io non avrò pace finché vedrò persone che devono stare 3-4-5 giorni in barella attendendo i posti letto. Sicuramente lo smaltimento delle liste di attesa e poi riportare la sanità vicina ai cittadini, anche in provincia. Dovrò lavorare h24 su questo. Sarà sicuramente un periodo impegnativo".



"Ci incontreremo con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, subito dopo il mio formale insediamento per fare una messa a punto per il bene della nostra città". Parole del neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Gualtieri - ha spiegato - sicuramente non ha ereditato una situazione facile, ma è ormai passato un anno e mezzo e io stesso non ho visto grandi segnali di miglioramento per quel riguarda le condizioni della città e in particolare, sul fronte dei rifiuti. Io darò il massimo dell'appoggio e del sostegno, perché è un interesse di tutta la Regione, ma non consentirò che si continui ad utilizzare il resto della Regione come pattumiera di Roma" ha avvertito Rocca che ha ribadito che lui sarà al fianco del primo cittadino per quel che riguarda i poteri di Roma Capitale. "Sono sicuro che troveremo un terreno comune nell'interesse dei nostri cittadini, ma senza sconti per quel che riguarda gli interessi delle altre province".