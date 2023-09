Il Papa in Mongolia: "Pellegrino di pace e speranza"

di Fabio Luca Marchese Ragona

Francesco a Ulanbator, la capitale del paese di Gengis Khan, fa visita alla donna che una decina d'anni fa trovò nella spazzatura una statuetta in legno della madonna, scultura poi intronizzata in cattedrale e oggi venerata come la madre del cielo. Arrivo come pellegrino di pace e di speranza - scrive il pontefice sul libro d'onore durante la visita di cortesia al Presidente della Repubblica - sono onorato di percorrere le vie dell'incontro e dell'amicizia.