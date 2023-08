di Fabio Marchese Ragona

Mancano "rotte coraggiose di pace" e il Papa chiede all'Europa: "verso dove navighi, se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo?". "Preoccupa quando si legge che in tanti luoghi - ha detto Papa Francesco nel suo primo discorso in Portogallo - si investono continuamente fondi sulle armi anziché sul futuro dei figli. Io sogno un'Europa, cuore d'Occidente, che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra", "un'Europa che includa popoli e persone, senza rincorrere teorie e colonizzazioni ideologiche". "Auspico che la Giornata Mondiale della Gioventù sia, per il 'vecchio continente', possiamo dire l'anziano continente, un impulso di apertura universale. Perché di Europa, di vera Europa, il mondo ha bisogno" ha detto il Papa nel discorso alle autorità portoghesi al Centro culturale di Belem.