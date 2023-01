Giorno della Memoria, Italia lo celebra allo Yad Vashem di Gerusalemme

di Elia Milani

Sottolineando che quest'anno "in special modo ricorrono i 75 anni dalla fondazione dello Stato di Israele e dall'entrata in vigore della Costituzione italiana", Barbanti ha messo in risalto anche "la profonda assonanza" tra la Costituzione e la Dichiarazione di istituzione dello Stato di Israele nei passi che richiamano i principi di libertà, giustizia e pace e la piena eguaglianza sociale e politica per tutti i cittadini senza alcuna distinzione.

La commemorazione di Barbanti - alla quale hanno preso parte tutto il personale delle Istituzioni italiane in Israele, numerosi esponenti della comunità italiana in Israele e il vescovo Giacinto Marcuzzo - è stata preceduta dalla deposizione di una corona da parte dell'ambasciatore nella Tenda della Rimembranza, sempre a Yad Vashem, dove arde la fiamma perenne in ricordo dei 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti e dai loro complici.

La manifestazione - organizzata dall'ambasciata insieme con l'Istituto italiano di cultura di Tel Aviv diretto da Maria Sica - ha visto anche una conferenza intitolata 'Miei cari, sono vivo - Prime lettere dopo la liberazione' da parte di da Yael Orvieto, direttrice dell'Istituto Internazionale per la Ricerca sulla Shoah di Yad Vashem.

Altre iniziative sono state promosse in questi giorni dalle Istituzioni italiane in Israele per il Giorno della Memoria: tra queste, presso le sedi degli Istituti Italiano di Cultura di Tel Aviv e Haifa, la conferenza 'Intellettuali ebrei italiani del Novecento - Luciana Nissim Momigliano (1919-1998)', curata da Sarah Parenzo e la proiezione del documentario 'Diari dall'Olocausto. La Shoah degli adolescenti' (Italia 2022), diretto da Massimo Vincenzi. Un filmato che si propone - ha ricordato l'ambasciata - di raccontare le vicende della persecuzione razziale attuata dai nazisti, attraverso le parole di giovani adolescenti che hanno lasciato nei loro diari una testimonianza fondamentale per la comprensione della Shoah.