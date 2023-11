Il Cdm approva il pacchetto sicurezza: introdotti nuovi reati

di Ida Molaro

Stretta su chi abusa della buona fede di anziani o soggetti fragili: dai 2 ai sei anni la pena prevista per i truffatori. Diventa reato anche il blocco stradale, sempre più utilizzato come elemento di disturbo da auto dichiarati ambientalisti.

Regole più severe anche per le carceri. Diventa facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della detenzione per le donne incinte o madri di figli fino ai tre anni. Previste pene da 2 ad 8 anni per chi fomenta rivolte negli istituti penitenziari, da 1 a 5 per chi vi prende parte. Tempi che, nel caso in cui la sommossa interessi i centri di accoglienza per immigranti, vanno dai 2 ai 6 anni di carcere.

Si tratta di nuovi reati aggiornati o introdotti sulla scorta delle nuove realtà sociali, sottolinea il Viminale. Come nel caso della detenzione di materiale con finalità terroristiche