di Luca Pesante

Per questo i grandi network mondiali possono solo appoggiarsi ai cosiddetti freelance: fotografi, cameraman, collaboratori a tutto campo che in queste case vivono e sono nati. E' in questa cornice che da Israele parte la polemica per queste foto e video. Sono state raccolte il 7 ottobre da giornalisti palestinesi al seguito dei jihadisti di Hamas mentre compivano i loro assalti a villaggi e kibbutz. Materiali che i professionisti hanno regolarmente fornito a tv e agenzie straniere, Associated Press, Cnn, Reuters. Il sito israeliano Honest Reporting lancia l'accusa: "Era tutto coordinato con Hamas?"