di Valentina Loiero

Dichiarazioni che suonano come una minaccia, capaci in un momento di altissima tensione come questo di fomentare odio contro il nostro Paese. "Noi siamo un popolo sotto occupazione - prosegue Naim - non abbiamo intenzione di fare del male a nessuno. Ma è un errore scegliere di muoversi contro il diritto internazionale e cercare di sostenere Israele anche militarmente". Insomma, per l'esponente di Hamas tutto ciò "trasforma l'Italia in una delle parti nell'aggressione del nostro popolo".