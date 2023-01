Giustizia, Nordio: "Qualunque riforma arriverà dopo aver ascoltato tutti"

di Laura Cannavò

Mettere mano "al grande cantiere sempre aperto della giustizia", non dovrà in alcun modo mettere in discussione il principio costituzionale che Nordio definisce "sacro", rivendicando di aver indossato per molti anni la toga. Dopo le annunciate riforme - intercettazioni, abuso d'ufficio, separazione delle carriere - e lo strappo provocato dalle parole pronunciate dal ministro in parlamento che "non deve essere supino ai magistrati antimafia", arriva la ricucitura: "Qualunque riforma arriverà dopo aver ascoltato tutti".