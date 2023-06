Gb, attacco sospetto a Nottingham: 3 morti e feriti

di Alessandra Rolla

Continuano i blitz a tappeto. Le indagini sono in corso. Secondo una prima ricostruzione intorno alle 4 di notte due giovani sono stati accoltellati a morte probabilmente per strada da un soggetto incappucciato, vestito di nero con uno zainetto sulle spalle. Gli inquirenti hanno poi trovato poco distante anche un terzo uomo accoltellato a morte. Poco dopo, sempre a Nottingham intorno alle 5:30 un furgone bianco ha investito tre persone, ferendole. Ora ricoverate in ospedale. Il capo della polizia della cittadina inglese ha dichiarato di ritenere tutti i fatti collegati e di avere un uomo in custodia, sospettato di essere il responsabile dell'attacco multiplo. Si tratterebbe di un 31 enne. La sua casa è stata perquisita - gli inquirenti sono preoccupati dal "rischio di nuovi episodi criminosi" - e temono che possa aver agito con uno o più complici. Il premier britannico Rishi Sunak ha definito "scioccante" quanto avvenuto e ha poi aggiunto: "I miei pensieri vanno ai feriti, alla famiglia e ai cari di coloro che hanno perso la vita".